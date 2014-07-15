Авария на "синей" ветке: как это было

Фото: ИТАР-ТАСС

Авария

15 июля в 08.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" из-за резкого торможения с рельс сошли три вагона. В 8.45 на место прибыл первый пожарный расчет.

Как позже сообщил представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, авария могла произойти из-за неисправности вагона или из-за проседания полотна. "Причин может быть несколько: несрабатывание стрелки, проседание полотна, потому что там ведутся работы на параллельном участке, будем рассматривать версию неисправности самого вагона и все, которые появятся в ходе расследования", - заявил представитель СКР.

Погибшие и пострадавшие

По последним данным, в результате аварии погиб 21 человек. Столичный департамент здравоохранения опубликовал предварительный список пострадавших при трагедии в подземке. На данный момент в списке 121 фамилия. Пострадавшие доставлены в Первую градскую, Боткинскую больницы, институт имени Склифосовского, больницы №№ 5, 7, 12, 13, 20, 31, 34, 36, 51, 67, 71, 79.

Более двух десятков раненых доставили в больницы вертолетами МЧС.

Оперативная информация Горячие линии Департамент здравоохранения - 8(499) 251-83-00; 8(499) 251-45-03; 8(499) 973-09-24 Метро - 8-499-787-25-86 МЧС - 8-800-775-17-17

Больницы Боткинская больница - 8 (499) 762-6191 Институт Склифосовского, - 8 (495) 680-41-54; 8 (495) 680-93-60 Первая градская клиническая больница - 8 (499) 764-50-02 Городская клиническая больница №5 - 8 (499) 268-09-51 Городская клиническая больница №7 - 8 (499) 612-45-66 Городская клиническая больница №12 - 8 (495) 322-96-20 Городская клиническая больница №13 - 8 (495) 674-51-00 Городская клиническая больница №20 - 8 (495) 471-09-39 Городская клиническая больница №31 - 8 (499) 432-96-53 Поликлиника №34 - 8 (499) 183-17-38 Городская клиническая больница №36 - 8 (499) 166-98-20, 8 (499) 369-33-58 Городская клиническая больница №51 - 8 (499) 146-82-94 Городская клиническая больница №67 - 8 (495) 530-33-79 Городская клиническая больница №71 - 8 (495) 443-61-06 Городская клиническая больница №79 - 8 (499) 612-04-54



Следствие

По факту аварии возбуждено уголовное дело, оно будет расследоваться в центральном аппарате Следственного комитета.

Президент Путин после докладов мэра Москвы, главы МЧС, министра внутренних дел и главы Минздрава дал указания главе Следственного комитета Бастрыкину провести необходимые следственные действия и возбудить уголовное дело по факту катастрофы, приведшей к гибели людей.

Фото: ИТАР-ТАСС

В свою очередь, Сергей Собянин заявил журналистам, что за расследованием аварии последуют увольнения и уголовные дела в отношении виновных в трагедии. Кроме того, мэр поручил комиссии городского правительства по предупреждению ЧС провести независимое расследование аварии.

"Сергей Собянин поручил комиссии правительства Москвы по предупреждению чрезвычайных ситуаций провести дополнительное, независимое от метрополитена расследование случившейся аварии, подключив к нему ведущих специалистов в этой области", - сообщила руководитель пресс-службы правительства Москвы Гульнара Пенькова.

Помимо этого, мэр поручил руководству столичной подземки провести свое дополнительное обследование всего путевого хозяйства метро.

Компенсации

Общий размер компенсаций для семей погибших в аварии в метро в Москве составит 3 миллиона рублей. Пострадавшие получат до 1,5 миллиона рублей. Также люди получат выплаты по страховкам - до 2 миллионов рублей.

На Арбатско-Покровской линии метро с рельсов сошли вагоны поезда

День траура

Как сообщил Сергей Собянин, в среду, 16 июля, в Москве объявлен траур в связи с гибелью людей в аварии на Арбатско-Покровской линии метро. В этот день в городе будут приспущены государственные флаги на домах и объектах органов государственной власти, местного самоуправления и других госучреждений. Кроме того, в Москве будут отменены развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования. Теле- и радио- компании самостоятельно решают о внесении изменений в сетку вещания.

Движение в городе

Движение поездов на участке Арбатско-Покровской линии от станции метро "Киевская" до "Молодежной" закрыто в обоих направлениях. Станции "Киевская" и "Молодежная" работают на вход и выход пассажиров, станции "Парк Победы", "Славянский бульвар" и "Кунцевская" закрыты для входа и выхода. Для пассажиров запущены 150 бесплатных автобусов, еще 50 находятся в резерве. Они курсируют с остановками у станций "Молодежная", "Кунцевская", "Славянский бульвар", "Парк Победы" и "Киевская".

Маршруты компенсационных автобусов. Фото: twitter.com/DtRoad/

Дополнительный транспорта обозначен табличками "М" и световыми знаками, найти их также помогают сотрудники "Мосгортранса", которые дежурят у станций. Также на месте случившегося работают бесплатные такси компаний "Новое желтое такси", "Формула такси", "Такси 956", "Мостакси", "Сити-сервис", "Ходынские крылья" и "Глававтопрокат".

В настоящее время полностью перекрыто движение по Бородинскому мосту, Большой Дорогомиловской улице в сторону области. Также сокращено движение транспорта с четырех до двух полос с улицы Моховая до улицы Воздвиженка. Перекрыто движение на Никитском бульваре до улицы Новый Арбат в сторону области. Кроме того, с Краснопресненской набережной на Новоарбатский мост сокращено движение с двух до одной полосы. Полностью перекрыт съезд с ТТК на Кутузовский проспект в сторону области и участок улицы Ярцевская от улицы Партизанская до Рублевского шоссе.

Кроме того, до 22.00 будет действовать ограничения движения автомобилей по Кутузовскому проспекту.

Сроки восстановления

Днем 15 июля на Арбатско-Покровской линии метро начались восстановительные работы на месте аварии поезда. Ремонтные бригады восстанавливают пути, а также убирают части вагонов. По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, последствия ЧП ликвидируют в течение 24 часов.

При этом мэр Москвы заявил, что работы по восстановлению на "синей" ветке метро займут 1,5 - 2 суток.