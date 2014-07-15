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15 июля 2014, 16:24

Опубликован список пострадавших при ЧП в метро

метро здравоохранение ЧП пострадавшие списки

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичный департамент здравоохранения опубликовал список пострадавших при аварии на Арбатско-Покровской линии метро во вторник, 15 июля.

Список пострадавших при ЧП в метро


Пострадавшие доставлены в Первую градскую, Боткинскую больницы, институт имени Склифосовского, больницы №№ 5, 7, 12, 13, 20, 31, 34, 36, 51, 67, 71, 79.

По данным департамента здравоохранения, насчитывается более 160 пострадавших. 129 человек госпитализировано, из них 42 находятся в тяжелом состоянии.

На Арбатско-Покровской линии метро с рельсов сошли вагоны поезда

Напомним, в 8.38 на перегоне от "Парка Победы" до "Славянского бульвара" произошла авария. По предварительным данным, упало напряжение, в результате чего сработала сигнализация в метро. В итоге три вагона поезда, находившегося в туннеле, сошли с рельсов.

По последним данным, погибли 20 человек, пострадали около 400, из них за медпомощью обратились 150. Пассажиров из сошедшего с рельсов поезда эвакуировали на поверхность.

Движение поездов на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено. Развоз пассажиров осуществляется при помощи компенсационных автобусов. Кроме того, три компании официального такси объявили о бесплатном развозе пассажиров в связи с аварией. На месте инцидента работают ремонтные бригады. Прокуратура проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Оперативная информация

Горячие линии

  • Департамент здравоохранения - 8(499) 251-83-00; 8(499) 251-45-03; 8(499) 973-09-24
  • Метро - 8-499-787-25-86
  • МЧС - 8-800-775-17-17

    • Больницы

  • Боткинская больница - 8 (499) 762-6191
  • Институт Склифосовского, - 8 (495) 680-41-54; 8 (495) 680-93-60
  • Первая градская клиническая больница - 8 (499) 764-50-02
  • Городская клиническая больница №5 - 8 (499) 268-09-51
  • Городская клиническая больница №7 - 8 (499) 612-45-66
  • Городская клиническая больница №12 - 8 (495) 322-96-20
  • Городская клиническая больница №13 - 8 (495) 674-51-00
  • Городская клиническая больница №20 - 8 (495) 471-09-39
  • Городская клиническая больница №31 - 8 (499) 432-96-53
  • Поликлиника №34 - 8 (499) 183-17-38
  • Городская клиническая больница №36 - 8 (499) 166-98-20, 8 (499) 369-33-58
  • Городская клиническая больница №51 - 8 (499) 146-82-94
  • Городская клиническая больница №67 - 8 (495) 530-33-79
  • Городская клиническая больница №71 - 8 (495) 443-61-06
  • Городская клиническая больница №79 - 8 (499) 612-04-54
    • Сюжет: ЧП на Арбатско-Покровской линии метро

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