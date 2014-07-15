Опубликован список пострадавших при ЧП в метро

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Столичный департамент здравоохранения опубликовал список пострадавших при аварии на Арбатско-Покровской линии метро во вторник, 15 июля.



Пострадавшие доставлены в Первую градскую, Боткинскую больницы, институт имени Склифосовского, больницы №№ 5, 7, 12, 13, 20, 31, 34, 36, 51, 67, 71, 79.

По данным департамента здравоохранения, насчитывается более 160 пострадавших. 129 человек госпитализировано, из них 42 находятся в тяжелом состоянии.

На Арбатско-Покровской линии метро с рельсов сошли вагоны поезда

Напомним, в 8.38 на перегоне от "Парка Победы" до "Славянского бульвара" произошла авария. По предварительным данным, упало напряжение, в результате чего сработала сигнализация в метро. В итоге три вагона поезда, находившегося в туннеле, сошли с рельсов.

По последним данным, погибли 20 человек, пострадали около 400, из них за медпомощью обратились 150. Пассажиров из сошедшего с рельсов поезда эвакуировали на поверхность.

Движение поездов на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено. Развоз пассажиров осуществляется при помощи компенсационных автобусов. Кроме того, три компании официального такси объявили о бесплатном развозе пассажиров в связи с аварией. На месте инцидента работают ремонтные бригады. Прокуратура проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.