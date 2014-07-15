Три человека погибли в результате аварии на "синей" ветке метро

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По предварительным данным, в результате аварии на Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена погибли три человека, сообщает телеканал "Москва 24".

В результате схода вагонов с рельсов 15 июля 80 человек обратились за медицинской помощью, после аварии из метро было эвакуировано около 400 человек. Пять человек эвакуированы с места происшествия вертолетами. При этом руководитель департамента здравоохранения Георгий Голухов подтвердил "Интерфаксу", что в результате аварии пострадали более 50 человек.

Напомним, около 9 часов утра на участке Арбатско-Покровской линии между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" произошло ложное срабатывание сигнализации в метро, что и послужило причиной резкой остановки электропоезда, в результате три вагона сошли с рельсов. На перегоне сняли напряжение, там работает аварийная бригада.

Департамент транспорта обращается с просьбой к пассажирам выбирать альтернативные маршруты следования и воспользоваться пересадками на станции Филевской линии.

Кроме того, от станции "Киевская" до "Молодежной" Арбатско-Покровской линии метро запустили компенсационные автобусы. "Мосгортранс" организовал перевозку пассажиров, которые не могут воспользоваться метро из-за сбоя.