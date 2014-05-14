Метро "Челобитьево" могут построить раньше срока за счет инвестора

Фото: ИТАР-ТАСС

Участок метро от "Медведково" до "Челобитьево" может быть построен раньше 2018 года, если инвесторы сделают городу адекватное предложение. Об этом M24.ru рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. По словам замруководителя департамента строительства Владимира Швецова, город вел переговоры с IKEA, которая планирует построить в Мытищах очередной торговый комплекс "Мега".

Хуснуллин подтвердил, что между Медведково и Челобитьево инвесторы планируют возвести крупный торговый комплекс, поэтому хотят вложиться в строительство метро. "Город планирует построить станцию "Челобитьево" Калужско-Рижской линии в 2018 году, для нас это не первоочередная задача, но если будет какое-то выгодное для города предложение, метро может появиться раньше", - пояснил Хуснуллин.

Замруководителя департамента строительства Владимир Швецов отметил, что город вел переговоры по поводу строительство станции метро в Мытищинском районе с ООО "Икеа Мос", которое владеет и управляет торговыми центрами "Мега". По словам Швецова, компания предлагала вложить около 3 млрд рублей в возведение станции "Челобитьево". При этом сами пути город должен построить за свой счет.

Источник в руководстве Мытищинского района рассказал, что строительство торгового комплекса может начаться уже в 2015 году. ТЦ "Икеа" планируется ввести в эксплуатацию в конце 2016 года, а "Мега" - в конце 2019-го. Напомним, строительство самого крупного в Европе торгового комплекса в Мытищах ООО "Икеа Мос" должно было начать еще в 2010 году, однако отложила на пять лет из-за бюрократических проблем. Компания планировала построить комплекс на площади 262 га, однако потом сократила ее почти в четыре раза - до 66,22 га. В апреле этого года "Икеа Мос" получила разрешение от муниципальных властей на разработку проекта планировки территории в деревне Челобитьево. Отметим, что торгово-развлекательный центр "Мега-Химки" занимает участок площадью 44 га, а "Мега-Теплый Стан" - 53 га.

Пресс-служба IKEA в России не ответила на запрос M24.ru. Директор по развитию бизнеса департамента торговых площадей компании Jones Lang LaSalle Марина Малахатько сказала, что, по ее информации, "Икеа Мос" владеет участком земли около реки Сукромки - притока Яузы, но также компания рассматривает возможность покупки ОАО "Мытищинская ярмарка". "Если "Икеа" купит "Мытищинскую ярмарку", компания сможет перевести всю торговлю на открытом воздухе в помещение. При этом она получит выход на МКАД и на Осташковское шоссе", - отметила Малахатько. По ее словам, в любом случае компании выгодно строить метро, даже ТПУ, так как это увеличит поток посетителей. По словам эксперта, на участке 66 га можно построить "Мегу" площадью не менее 120 тысяч кв. метров, а также IKEA не менее 35 тысячи кв. метров.

"Компанию ждет серьезная конкуренция - в Мытищах уже есть ТЦ "Красный кит", "Июнь", "Ашан", "Леруа Мерлен", планируется открытие торгового центра "Променад". "Мега" может выиграть, если сделает упор на развлекательную часть - кинотеатры и прочие развлечения", - отметила Малахатько.

В свою очередь, руководитель отдела торговой недвижимости Penny Lane Realty Алексей Могила отметил, что строительство метро - это не только коммерческий, но и имиджевый проект. "Скорее всего, он окупится, но за 10-15 лет. Я бы сравнил этот проект со строительством "Крокус-Сити" и метро "Мякинино", владелец Crocus Group Агаларов вложился в строительство вестибюля. Он начал с метро и торгового центра, сейчас это площадка все больше развивается", - пояснил эксперт.

По его словам, стоимость земли, когда там появляется "Мега" и IKEA, резко возрастает в цене, поэтому компании логично развивать не только торговые, но и офисные помещения.

Напомним, станцию "Челобитьево" должны были построить еще в 2015 году, но отложили ради скорейшего строительства Третьего пересадочного контура. Вслед за "Челобитьево" должна была появиться и станция метро "Мытищи", однако НИиПИ Генплана считает это нецелесообразным.

Марина Курганская