Сергей Собянин посетил реконструированный переход "Московский"

В переходах столичной подземки могут появиться магазины Metro и "Ашан", цены в которых будут ниже, чем в среднестатистических магазинах. Об этом в ходе осмотра работ реконструированного подземного перехода "Московский" рассказала заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина, сообщает Агентство "Москва".

"Во всех переходах, которые в настоящее время у нас сейчас ремонтируются, предусматривается возможность торговли предметами первой необходимости. Кроме того разрабатывается система размещения в шаговой доступности магазинов, которые имеют более широкий ассортимент. В настоящее время, например, у нас уже выразили готовность размещаться группа Metro и группа "Ашан" в рамках подземного пешеходного перехода",- сказала Сергунина.

Напомним, в прошлом году в Москве начался капитальный ремонт пешеходных переходов. В результате в 2013 году было отремонтировано 13 объектов, среди которых переходы "Прага", "Океан" и "Дом книги". В планах на 2014-2016 - капремонт еще 252 переходов.

В этом году планируется сдать 20 новых переходов. Кроме того, до 2017 года власти собираются построить еще 70 новых пешеходных переходов. Их создание входит в программу реконструкции вылетных магистралей и развязок на МКАД. Также переходы строятся в зонах активных пешеходных потоков, например, у вузов.