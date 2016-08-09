Участок метро от "Парка Победы" до "Раменок" откроют в декабре

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Строительство участка Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Парк Победы" до станции "Раменки" завершится в декабре 2016 года, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

По словам первого замглавы ведомства Петра Аксенова, протяженность строящегося участка составит 7,3 километра. Там расположатся станции "Минская", "Ломоносовский проспект" и "Раменки". Все перегонные тоннели на этом участке уже достроены, в настоящий момент идет их завершающая отделка, прокладка кабелей и других систем.

С открытием участка от "Парка Победы" до "Раменок" резко изменится пассажиропоток на Сокольнической ветке метро, так как станции "Проспект Вернадского" и "Юго-Западная" перестанут быть его основными приемщиками.

Строительство метро в 2016 году

Калининско-Солнцевская линия метро появится в Москве в 2020 году. Она будет образована в результате присоединения к Калининской линии строящегося западного участка.

Новая ветка формируется поэтапно. Первый участок желтой линии метро от "Делового центра" до "Парка Победы" длиной 3,35 километра уже сдан в эксплуатацию. Длина второго с тремя станциями от "Парка Победы" до "Раменок" составит порядка 7,5 километра. От "Раменок" до "Рассказовки" – 14,2 километра.

К настоящему времени полностью пройдены участки "Рассказовка" – "Новопеределкино", "Боровское шоссе" – "Солнцево" и "Очаково" – "Мичуринский проспект". В высокой степени готовности участки между станциями "Новопеределкино" – "Боровское шоссе" и "Говорово" – "Очаково".

Последним введут центральный пятикилометровый участок, который пройдет через исторический центр города. На нем появится три станции: "Волхонка", "Плющиха", "Дорогомиловская".​