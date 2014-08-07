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07 августа 2014, 06:56

Вход на "Бауманскую" по утрам ограничили до 29 августа

метро Бауманская эскалаторы ремонт эскалаторов Арбатско-Покровская линия метро Дмитрий Пегов

Режим работы станции метро "Бауманская" изменится до 29 августа

Вход на станцию метро "Бауманская" Арбатско-Покровской линии метро ограничили по будням с 8 до 10.30 утра из-за ремонта эскалатора.

Ограничение продлится до 29 августа. В это время эскалатор будет действовать только на подъем.

До ближайших станций метро пассажиры смогут добраться на троллейбусах №22 и №87 и на трамваях №37 и №50 до станций "Комсомольская" и "Электрозаводская", а также на трамваях №37, №45 и №50 - до станции метро "Красносельская".

Как отметил глава метрополитена Дмитрий Пегов, ремонт начали летом потому, что в это время пассажиропоток значительно ниже. "Ограничения не доставят неудобств большому числу пассажиров", - добавил он. По мнению специалистов, утром на "Бауманской" поток пассажиров на выход значительно больше, чем на вход.

Напомним, что с 8 июля изменился режим работы станции "Киевская" Кольцевой линии московского метро. Это также связано с капитальным ремонтом эскалатора.

В 7:30 утра в течение часа эскалаторы на выходе в город и переходе на Филевскую линию будут работают только на спуск. Подняться на них нельзя также с 17:00 и до 19:30. Такой режим работы действует с понедельника по утро пятницы. В пятницу вечером изменения в работе станции вступают в силу с 16:00 и до 18:30.

В остальное время переход работает в штатном режиме. Завершить все работы планируется к 5 сентября этого года.

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