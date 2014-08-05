В московских больницах остаются 26 пострадавших в ЧП в метро

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В столичных больницах находятся 26 пострадавших при аварии на Арбатско-Покровской линии метрополитена, один из них остается в крайне тяжелом состоянии, сообщает Агентство "Москва".

Еще трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, в состоянии средней тяжести - 7 госпитализированных, в удовлетворительном - 15.



В настоящее время комиссия по выплатам компенсаций пострадавшим в аварии на "синей" ветке метро рассматривает 162 заявления на выплаты компенсаций, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Денежные компенсации уже получили 97 человек. Всего метрополитен выплатил пострадавшим более 106 миллионов рублей.

Напомним, что 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 пассажиров. В результате инцидента погибли 23 человека, более 400 пострадали.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В настоящее время задержаны четверо подозреваемых: мастер службы путей подземки Валерий Башкатов, его помощник Юрий Гордов, директор по производству субподрядной организации ООО "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов и замначальника дистанции капитального ремонта службы пути метрополитена Алексей Трофимов.

Авария на Арбатско-Покровской линии метро

По предварительной информации, причиной аварии стал некачественно установленный стрелочный перевод. По данным Следственного комитета, стрелку закрепили тонкой проволокой, которая порвалась, что и привело к крушению поезда.