В метро появятся консультанты по новым тарифам

В вестибюлях московской подземки появятся консультанты по новым тарифам на общественный транспорт. Они подскажут, где и сколько будут действовать новые проездные, а также, какие из них выгоднее для конкретного пассажира.

Согласно объявленному метрополитеном конкурсу, ежедневно в вестибюлях станций будут работать до 500 таких консультантов. На эти цели планируется потратить около 72 миллионов рублей.

Помощники выйдут на работу с апреля и будут отвечать на вопросы с 08:00 до 20:00. Отличить консультантов можно будет по специальной форме. Для них будут организованны специальные семинары и тренинги, а проверять их работу будут по системе "тайный покупатель".

Кроме того, метрополитен намерен провести масштабную рекламную кампанию по запуску нового тарифного меню. Планируется размещать ролики на телевидении, радио, материалы в интернете и прессе, на остановках, вокзалах и в Аэроэкспрессах.

Напомним, новое тарифное меню постепенно вводится на столичном транспорте с февраля. Уже введен универсальный билет на все виды транспорта, также в планах введение комплексных билетов, электронного кошелька и отмена билетов на 1-2 поездки.