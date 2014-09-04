Для московского городского транспорта разработали фирменный стиль

Фото предоставлено пресс-службой департамента транспорта

Департамент транспорта Москвы совместно с ведущими отечественными и мировыми специалистами разработали фирменный стиль для городского транспорта, сообщает пресс-служба ведомства.

В ближайшее время новый знак "Московский транспорт" появится на всех транспортных объектах города. Отмечается, что знак станет главной составляющей нового стиля, в который войдет еще и фирменный цвет. Над разработкой стиля работали специалисты мирового креативного агентства Saatchi & Saatchi и российские эксперты в области дизайна. Чтобы выбрать наиболее подходящий для Москвы стиль, агентство опросили более 3 тысяч москвичей на предмет того, каким они хотят видеть общественный транспорт. Более 75% респондентов признались, что для них важно "чувствовать себя достойно" во время передвижения по городу на общественном транспорте.

Итоги этого опроса стали основой задания по разработке фирменного знака. Кроме того, в своей работе специалисты опирались на историю Москвы, которая "веками развивалась по радиально-кольцевому принципу".

Радиально-кольцевая планировка Город формируется за счет радиальных трасс – в Москве – это Ярославское, Ленинградское, Каширское, Варшавское и другие – и кольцевых магистралей – МКАД, ТТК, Садовое и Бульварные кольца. Достоинствами именно такой планировки города является хорошая доступность центра и возможность разнообразного пространственного расширения.

Город формируется за счет радиальных трасс – в Москве – это Ярославское, Ленинградское, Каширское, Варшавское и другие – и кольцевых магистралей – МКАД, ТТК, Садовое и Бульварные кольца. Достоинствами именно такой планировки города является хорошая доступность центра и возможность разнообразного пространственного расширения.

Фото предоставлено пресс-службой департамента транспорта

Saatchi&Saatchi предложили несколько вариантов знака московского транспорта, однако в результате опроса москвичей выбрали именно этот вариант. Участники опроса отмечали, что знак похож на "кольца" Москвы: Бульварное и Садовое, Кольцевую линию московского метрополитена, МКАД.

Фото предоставлено пресс-службой департамента транспорта

"Главными ценностями новой системы являются уважение к человеку и точность. Очень важно, что это не усредненное международное решение, а выразительный проект, учитывающий уникальность города и его транспортной инфраструктуры", - подчеркнул консультант проекта, эксперт в области развития городов Илья Осколков-Ценципер.

На сегодняшний день с использованием нового обозначения оформлена торговая галерея в переходе станции метро "Новокосино".

Фото предоставлено пресс-службой департамента транспорта

"Недостаточно лишь внедрить новый знак московского транспорта. Наша главная цель - сделать так, чтобы у всех жителей это обозначение ассоциировалось с высоким качеством услуг, с надежностью и безопасностью. Символ и весь новый стиль оформления в восприятии москвичей позволит объединить все объекты в единую систему", - считает заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Алина Бисембаева.

Как ранее сообщало M24.ru, московским парковкам обновят фирменный стиль, логотип, дизайн табличек, информационных щитов и шлагбаумов. Брендбук - aльбом элементов фирменного стиля столичного паркинга - появится до конца года. В первую очередь дизайн разработают для оформления будущих плоскостных стоянок, которые в массовом порядке должны появиться в Москве в конце этого - начале следующего года. Новый фирменный стиль будет удобным для автовладельцев.