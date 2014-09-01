Буква "М" над станциями метро будет гореть по ночам

Фото: Московский метрополитен

Буква "М" по-прежнему будет отмечать вход на станции столичного метро. Более того, теперь она не погаснет даже по ночам, когда вход в вестибюли подземки закрыт. По сообщению пресс-службы столичного метрополитена, решение не отключать светодиодную подсветку принято в ответ на пожелания пассажиров.

О том, что знак метро, светящуюся красную букву "М", не будут отключать на ночь, сообщил 1 сентября начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов.

По его словам, столичный подземный транспорт является архитектурным и культурным памятником, своего рода визитной карточкой Москвы.

"Мы чтим традиции Московского метрополитена, и сохраняем всеми давно полюбившуюся букву "М", – рассказал Дмитрий Пегов. – Раньше буква "М" выключалась с окончанием работы метро. Недавно нами было принято решение оставить ее включенной на ночь – такие пожелания высказали пассажиры".

Напомним, что в прошлом году руководство метро решило сменить имидж, оформление и логотип подземки. В конце 2013 года также стало известно о планах городских властей разработать новую концепцию транспортной навигации столицы. Именно тогда привычная красная "М" оказалась под угрозой: появилась информация, что знак, обозначающий вход в метрополитен, поменяют вместе с оформлением названий станций и другими элементами подземной и наземной навигации. Однако жители города не пожелали расставаться с любимой и знакомой красной буквой.

Кстати, официальная эмблема метро появилась в 1935 году, но точных сведений о создании первого логотипа практически нет. Считается, что его автор – главный архитектор Метропроекта Самуил Кравец, хотя некоторые источники приписывают авторство создателю 11 станций подземки Ивану Таранову. При этом с момента открытия подземки существовало несколько вариантов написания знаменитой "М".