В Москве запущены предложенные горожанами автобусные маршруты - Собянин

Фото: M24.ru

В августе в столице запустили шесть новых автобусных маршрутов, выбранных москвичами в ходе электронного референдума "Активный гражданин". Еще три маршрута появятся в Москве к 2015 году. Об этом в ходе заседания правительства сообщил Сергей Собянин.

Напомним, что в рамках проекта "Активный гражданин" москвичам было предложено проголосовать за появление в столице новых маршрутов наземного транспорта.

Как уже сообщал М24.ru, разработкой маршрутов наземного транспорта предложили заняться самими жителям города в рамках краудсорсинг-проекта "Наши маршруты".

Шесть тысяч горожан, зарегистрировавшись в проекте, предложили столичным властям более 1500 схем движения автобусов. Девять маршрутов по разным округам Москвы, наиболее удачных с точки зрения экспертов, вынесли на голосование на портале "Активный гражданин".

Как показали результаты опроса, наиболее востребованным оказалась предложение запустить автобус между станциями метро "Новые Черемушки" и "Каховская" в ЮЗАО: за него проголосовали 72 процента респондентов.

Также большую поддержку населения получили маршруты:

Улица Васильцовский Стан - метро "Текстильщики" на юго-востоке Москвы;

Рижский вокзал – Трубная площадь в центре столицы;

3-й Павелецкий проезд - метро "Пролетарская" на юго-востоке;

станция метро "Планерная" - "Волоколамская" на северо-западе;

станция метро "Кунцевская" - пятый микрорайон Солнцева на западе города;

станция метро "Войковская" - "Водный стадион" на севере;

станция метро "Медведково" - "Щелковская" на востоке Москвы

Эксперты оценят маршруты наземного транспорта, предложенные москвичами

Первые три новых маршрута были открыты 9 августа. Так, был запущен автобус №710 от метро "Каховская" до станции метро "Новые Черемушки", маршрут №184 от 3-его Павелецкого проезда до метро "Пролетарская", а также №621 от станции "Войковской" до "Водного Стадиона".

20 августа были запущены еще три автобусных маршрута: №38 "Рижский вокзал – Трубная площадь", №856 "Пятый микрорайон Солнцева – Метро "Кунцевская", №735 "Заревый проезд – метро "Щелковская".

До конца 2014 года откроют маршруты №234 от метро "Текстильщики" до Васильцовского Стана, №252 от метро "Планерная" до "Митино" и №С6 от Юрловского проезда до Каргопольской улицы.

Со всеми маршрутами столичного наземного транспорта можно ознакомиться здесь.