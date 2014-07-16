42 человека остаются в тяжелом состоянии после аварии в метро

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42 человека остаются в тяжелом и крайне тяжелом состоянии в столичных больницах после крушения поезда в московском метро, доложил во время заседания правительства мэру Сергею Собянину глава столичного департамента здравоохранения Георгий Голухов.

Он подчеркнул, что в столичных клиниках есть в наличии абсолютно все необходимое для оказания помощи пострадавшим - и плазма, и кровь, и медикаменты. "Главврачи лично совершают обход пациентов и контролируют их состояние. Для родственников мы облегчили контакт с пострадавшими, кроме того все 14 клиник открыты для прессы", - подчеркнул Голухов.

Заседание правительства Москвы началось с минуты молчания

Авария произошла 15 июля около 8.38. Между станциями метро "Славянский бульвар" и "Парк Победы" с рельсов сошло несколько вагонов поезда. В результате аварии, по последним данным, погибли 22 человека, пострадали более 200. Основной удар пришелся на первый вагон - все погибшие и пострадавшие ехали именно в этой части состава.

Движение поездов по Арбатско-Покровской линии на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено. Пассажиров развозят 150 компенсационных автобусов.

Мэр Москвы подчеркнул, что движение по закрытому участку "синей ветки" возобновится не ранее, чем к вечеру 17 июля.

Причины аварии устанавливаются. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, которое расследует Следственный комитет. Двое подозреваемых уже задержаны. Ими оказались мастер службы путей подземки Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов. По версии следствия, они проводили установку новой стрелки на путях перед станицей метро "Славянский бульвар" и некачественно ее закрепили, что привело к крушению поезда.

16 июля объявлено в Москве днем траура. Сергей Собянин сегодня возложил цветы у станции метро "Парк Победы" в память о погибших в результате аварии.