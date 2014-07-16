Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Мэр Москвы

16 июля 2014, 16:01

42 человека остаются в тяжелом состоянии после аварии в метро

мэр Москвы Георгий Голухов медицина Сергей Собянин

Фото: ИТАР-ТАСС

42 человека остаются в тяжелом и крайне тяжелом состоянии в столичных больницах после крушения поезда в московском метро, доложил во время заседания правительства мэру Сергею Собянину глава столичного департамента здравоохранения Георгий Голухов.

Он подчеркнул, что в столичных клиниках есть в наличии абсолютно все необходимое для оказания помощи пострадавшим - и плазма, и кровь, и медикаменты. "Главврачи лично совершают обход пациентов и контролируют их состояние. Для родственников мы облегчили контакт с пострадавшими, кроме того все 14 клиник открыты для прессы", - подчеркнул Голухов.

Заседание правительства Москвы началось с минуты молчания

Авария произошла 15 июля около 8.38. Между станциями метро "Славянский бульвар" и "Парк Победы" с рельсов сошло несколько вагонов поезда. В результате аварии, по последним данным, погибли 22 человека, пострадали более 200. Основной удар пришелся на первый вагон - все погибшие и пострадавшие ехали именно в этой части состава.

Ссылки по теме

Движение поездов по Арбатско-Покровской линии на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено. Пассажиров развозят 150 компенсационных автобусов.

Мэр Москвы подчеркнул, что движение по закрытому участку "синей ветки" возобновится не ранее, чем к вечеру 17 июля.

Причины аварии устанавливаются. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, которое расследует Следственный комитет. Двое подозреваемых уже задержаны. Ими оказались мастер службы путей подземки Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов. По версии следствия, они проводили установку новой стрелки на путях перед станицей метро "Славянский бульвар" и некачественно ее закрепили, что привело к крушению поезда.

16 июля объявлено в Москве днем траура. Сергей Собянин сегодня возложил цветы у станции метро "Парк Победы" в память о погибших в результате аварии.

Сюжет: ЧП на Арбатско-Покровской линии метро

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать