Столичные власти увеличат в три раза число премий молодым ученым

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Число премий молодым ученым увеличится в три раза. Об этом в ходе заседания президиума правительства Москвы рассказал Сергей Собянин, передает корреспондент m24.ru.

"Я дал поручение увеличить количество премий молодым ученым в три раза. Количество желающих участвовать в этом конкурсе прибавляется, туда предоставляются серьезные работы. Поэтому количество номинаций необходимо увеличить", - заявил мэр Москвы.

В начале этого года заявки на премии в 10 номинациях подали 307 молодых ученых. Победители уже в этом году представят свои разработки: заправки для электромобилей на основе водородных и алюминиево-воздушных материалов, технология для уменьшения энергоемкости компьютеров.

Право на получение премии с этого года получат специалисты предприятий и организаций, ведущих научные разработки.

В этом году планируется вручить премии в 31 номинации.

Количество номинаций увеличится за счет разделения существующих. Так, номинация "Биология и медицинские науки" будет разделена на две - "Биология" и "Медицинские науки", "Науки о человеке и обществе" - на "Общественные науки" и "Гуманитарные науки". Кроме того, появится новая номинация - "Наука мегаполису".

Размер премии молодым ученым Москвы увеличили в два раза

Напомним, в середине мая прошлого года Сергей Собянин предложил увеличить премии молодым ученым в два раза - до 1 миллиона рублей. Премия правительства Москвы для ученых моложе 35 лет была учреждена 10 июля 2013 года, ранее ее размер составлял 500 тысяч рублей.

Премией награждают молодых ученых "за достижение выдающихся результатов научных исследований в области естественных, технических и гуманитарных наук".

Отметим, что премию правительства Москвы за выдающиеся результаты в области естественных, технических и гуманитарных наук за 2014 год получили 17 молодых ученых. Всего экспертная комиссия рассмотрела свыше 200 заявок от более чем 300 представителей научного сообщества. В результате были отобраны 10 работ, признанных победителями конкурса. Авторам и авторским коллективам присуждена премия в размере 1 миллиона рублей за каждое исследование.