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Мэр Москвы

04 июля 2014, 12:07

В парке "Кузьминки" планируют открыть ЗАГС - мэр Москвы

мэр Москвы ЗАГСы парк Кузьминки Сергей Собянин

Фото: ИТАР-ТАСС

В парке "Кузьминки" может появиться ЗАГС, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра хода работ по благоустройству парка 4 июля.

"На территории парка организуем несколько точек общепита, а один из объектов парка отдадим под ЗАГС, потому что это достаточно привлекательное и популярное место для молодоженов", - сообщил мэр Москвы.

Он подчеркнул, что территория парка увеличится в четыре раза, будет благоустроена и приведена в порядок, что положительно скажется на увеличении посещаемости парка.

Благоустройство парка "Кузьминки-Люблино"

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Напомним, в прошлом году в рамках государственной программы по развитию индустрии отдыха и туризма в московском парке "Кузьминки" началась масштабная реконструкция.

Там появятся новые аттракционы, все территорию парка благоустроят, установят малые архитектурные формы и обустроят детские и спортивные площадки. Кроме того, в парке организуют ряд пикниковых точек.

С мая прошлого года парк "Кузьминки" стал больше - ему отошли территории у Люблинского пруда, ПКиО в Садовниках, зона отдыха "Борисовские пруды", парк имени 60-летия Октября, парк "Печатники", парк "Аршиновский", а также пойма реки Городни.

В 2013 году парк "Кузьминки" посетили 2,3 миллиона человек.

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