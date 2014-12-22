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Экономика

22 декабря 2014, 18:07

Спрос на электронику вырос в 2,5 раза за неделю

магазины потребители спрос повышение цен электроника ВТБ 24

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

За неделю с 15 по 21 декабря россияне потратили на покупку одежды и техники в несколько раз больше, чем год назад.

По данным исследования банка ВТБ 24, в магазинах электроники рост оборота на прошлой неделе составлял от 215 до 309 процентов в разные дни и в среднем вырос в 2,5 раза. В магазинах одежды рост оборота составлял от 256 до 436 процентов и в среднем увеличившись в 3,5 раза.

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Как сообщает пресс-служба банка, данные получены на основе анализа трат клиентов ВТБ 24 в торговых сетях.

"Статистика банка репрезентативно отражает ситуацию на рынке в целом", - говорится в пресс-релизе.

Напомним, "покупательский бум" в столице начался после резкого ослабления курса рубля. На фоне прогнозов о подорожании после нового года импортной продукции, москвичи скупают технику, мебель, косметику и другие товары.

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