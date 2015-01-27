Нобелевские лауреаты прочтут лекции в Пушкинском музее

Фото: M24.ru

Пушкинский музей планирует провести ряд лекций, которые прочтут лауреаты Нобелевской премии по литературе, сообщила директор музея Марина Лошак.

По ее словам, лекции будут рассчитаны на студентов и преподавателей профильных вузов. Все желающие смогут увидеть выступления писателей по телевидению или в онлайн-трансляции в сети. Директор ГМИИ уточнила, что пока решается вопрос, кого именно приглашать прочесть лекции. Предложения принимаются разными способами, в том числе через социальные сети.

Помимо этого, в Пушкинском музее организуют выставку рисунков Иоганна Вольфганга фон Гете и Федерико Гарсиа Лорки. Они будут приурочены к Году испанского языка и литературы и Году немецкого языка и литературы, проходящих в 2014-2015 годах. Также в этом году планируется и крупная научная конференция в честь юбилея писателя Томаса Манна.

Отметим, что сейчас проходит и Год литературы в России. В честь этого заработал специальный портал, на котором можно узнать новости проекта и книжного рынка. Сайт расположен по адресу godliteratury.ru.

Портал состоит из пяти рубрик: "Новости года литературы", "Проекты", "События", "Публикации" и "Информация оргкомитета". В "Проектах", например, можно найти материалы о проекте "Толстой в один клик" или статьи о выпуске литературного календаря. В "Событиях" - материалы о дебюте дочери Владимира Сорокина в кино, а в "Публикациях" - заметки лауреата "Большой книги" Павла Басинского.

Основные Года литературы в России - популяризация чтения, решение проблем книжной сферы и стимулирование интереса к книгам. В его рамках планируется провести несколько масштабных мероприятий, например, писательский форум "Литературная Евразия", "Библионочь-2015", "Всемирный день книги", а также запустить проекты "Литературная карта России", "Книги в больницы", "Лето с книгой" и конкурс "Литературная столица России".