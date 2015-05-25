Новая книга: Бен Лернер, "22:04"

Второй роман известного американского поэта Бен Лернера "22:04" моментально стал бестселлером в США и одним из лучших романов года, по мнению СМИ.

Как и сам автор, герой романа – писатель. Повествование в "22:04" идет от первого лица, поэтому грань между Лернером и его вымышленным персонажем стирается. К тому же перед нами не просто герой-писатель, а человек, мечтающий написать роман, как и автор, склонный к поэтическому, а не прозаическому жанру. Более того, его тоже зовут Бен. Разница лишь в одном – герой "22:04" болен, в то время как Лернер жив и здоров.

Действие "22:04" происходит в Нью-Йорке. Весь город находится в "предсмертном" состоянии: на мегаполис один за другим обрушиваются ураганы. В это же время на Бена сваливаются проблемы. Сперва он узнает о своей болезни, полученной по наследству. После этого его подруга настаивает на ребенке и искусственном осеменении. В довершении этого сложного витка Бена окутывает слава: его книгу признают гениальной. Но и тут литературный агент просит сделать книгу более мейнстримной, иначе уже врученный шестизначный гонорар придется возвращать.

Даже после прочтения последней страницы "22:04" остается впечатление, что это лишь предисловие. Поэтически сложное, эмоционально наполненное, во многом трагичное, но предисловие.

М.: АСТ, Corpus