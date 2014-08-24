В парке МУЗЕОН пройдет встреча с писателем Виктором Шендеровичем

Виктор Шендерович. Фото: ИТАР-ТАСС
В воскресенье, 24 августа, в столице состоится творческая встреча с известным писателем и ведущим Виктором Шендеровичем. Послушать сатирика можно будет в летнем кинотеатре парка искусств МУЗЕОН.
Шендерович расскажет о своем творчестве, работе теле- и радиоведущим, сатире и многом другом. Он также ответит на вопросы слушателей.
Маленьким гостям события тоже не придется скучать: с ними будут заниматься художники по аква-гриму.
Встреча с Виктором Шендеровичем пройдет с 16.00 до 17.30.
Все лето в рамках проекта можно приобрести книги по цене, сниженной на 10-30 процентов. В специальных гоголь-модулях, установленных в парках, можно получить консультацию специалиста, который поможет выбрать книгу.
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