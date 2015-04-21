Поэт о литературной жизни в Одессе в эпоху Ильфа и Петрова (ЛЕКЦИЯ ОТМЕНЕНА)

Фото: www.jewish-museum.ru

27 апреля в Еврейском музее и центре толерантности состоится очередная лекция из цикла "Одесский миф в русской культуре". На этот раз тема – "Это было, было в Одессе: литературная жизнь Одессы в 10-20-х годах ХХ века".

Поэт и прозаик Данила Давыдов расскажет слушателям о жизни и творческом пути таких писателей-одесситов, как Илья Ильф и Евгений Петров, Исаак Бабель, Эдуард Багрицкий, Семен Кирсанов и Анатолий Фиолетов.

Благодаря этим мастерами острого слова Одесса на долгие годы стала центром литературной жизни СССР.

Смотрите прямую трансляцию лекции по литературе на этой странице в 19.30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Когда смотреть: 27 апреля в 19.30

27 апреля в 19.30 Что: лекция об одесской литературе

лекция об одесской литературе Кто: Данил Давыдов

Данил Давыдов Кому смотреть: поклонникам творчества Ильи Ильфа, Евгения Петрова, Исаака Бабеля и других писателей-одесситов



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