Поэт о литературной жизни в Одессе в эпоху Ильфа и Петрова (ЛЕКЦИЯ ОТМЕНЕНА)

Фото: www.jewish-museum.ru
27 апреля в Еврейском музее и центре толерантности состоится очередная лекция из цикла "Одесский миф в русской культуре". На этот раз тема – "Это было, было в Одессе: литературная жизнь Одессы в 10-20-х годах ХХ века".
Поэт и прозаик Данила Давыдов расскажет слушателям о жизни и творческом пути таких писателей-одесситов, как Илья Ильф и Евгений Петров, Исаак Бабель, Эдуард Багрицкий, Семен Кирсанов и Анатолий Фиолетов.
Благодаря этим мастерами острого слова Одесса на долгие годы стала центром литературной жизни СССР.
Смотрите прямую трансляцию лекции по литературе на этой странице в 19.30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 27 апреля в 19.30
- Что: лекция об одесской литературе
- Кто: Данил Давыдов
- Кому смотреть: поклонникам творчества Ильи Ильфа, Евгения Петрова, Исаака Бабеля и других писателей-одесситов
Читатели M24.ru могут послушать другие лекции из цикла и узнать о еврейском кино и одесском языке.