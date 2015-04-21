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21 апреля 2015, 18:21

Поэт о литературной жизни в Одессе в эпоху Ильфа и Петрова (ЛЕКЦИЯ ОТМЕНЕНА)

литература писатели прямые трансляции Еврейский музей и центр толерантности Мослекторий смотреть онлайн на m24.ru Одесса Илья Ильф и Евгений Петров Исаак Бабель

Фото: www.jewish-museum.ru

27 апреля в Еврейском музее и центре толерантности состоится очередная лекция из цикла "Одесский миф в русской культуре". На этот раз тема – "Это было, было в Одессе: литературная жизнь Одессы в 10-20-х годах ХХ века".

Поэт и прозаик Данила Давыдов расскажет слушателям о жизни и творческом пути таких писателей-одесситов, как Илья Ильф и Евгений Петров, Исаак Бабель, Эдуард Багрицкий, Семен Кирсанов и Анатолий Фиолетов.
Благодаря этим мастерами острого слова Одесса на долгие годы стала центром литературной жизни СССР.

Смотрите прямую трансляцию лекции по литературе на этой странице в 19.30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 27 апреля в 19.30
  • Что: лекция об одесской литературе
  • Кто: Данил Давыдов
  • Кому смотреть: поклонникам творчества Ильи Ильфа, Евгения Петрова, Исаака Бабеля и других писателей-одесситов


Читатели M24.ru могут послушать другие лекции из цикла и узнать о еврейском кино и одесском языке.

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