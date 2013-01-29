Оплата ЖКХ для льготников с 1 июля не увеличится - Шаронов

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Оплата жилищно-коммунальных услуг с 1 июля для льготных категорий москвичей не увеличится, сообщил заммэра столицы Андрей Шаронов.

По его словам, плановое повышение тарифов на услуги ЖКХ будет невысоким, при этом учитывается соцстандарт, и минимизируются расходы наименее обеспеченных слоев населения.

Этим летом существующий стандарт увеличат, рост составит от 9,5% до 9,8%. "Таким образом, для тех москвичей, которые получают субсидии, фактическая оплата жилищно-коммунальных услуг не увеличится", - указал заммэра.

Шаронов также напомнил, что общее количество семей в Москве, которые получают субсидию, составляет более полумиллиона. Кроме того, социальный стандарт теперь распространяется и на жителей присоединенных территорий.

Напомним, в декабре глава города Сергей Собянин установил размер скидок по оплате ЖКХ для льготников. Так, стопроцентная скидка услуг предоставляется Героям СССР и Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, их вдовам и родителям, а также Героям Социалистического труда.

Скидку в 50% получили ветераны труда, реабилитированные лица, пострадавшие от репрессий, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, узники концлагерей, труженики тыла, участники битвы под Москвой, ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, а также пострадавшие от аварий на Чернобыльской АЭС и производственном объединении "Маяк".