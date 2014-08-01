В первый день августа в столице возможен рекорд жары - до 35 градусов

В Москве 1 августа станет самым жарким днем за прошедшую неделю

Синоптики обещают в пятницу самый жаркий день на этой неделе. Воздух прогреется до 35 градусов. Первое августа может войти в историю метенаблюдений, если будет побит температурный рекорд, передает телеканал "Москва 24".

Абсолютный максимум для первого дня августа в столице на данный момент составляет 34,4 градуса. Рекорд был зафиксирован в 1936 году.

Ветер сегодня в мегаполисе не поменяет своего направления - он по-прежнему будет дуть с юга мо скоростью до 2 м/с. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

К вечеру температура в городе немного опустится - до 30 градусов. Ночью и на предстоящих выходных будет жарко, но уже без рекордов. Возможны также дожди и грозы.