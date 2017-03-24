Мастер-классы и лекции для детей пройдут на ВДНХ в рамках Всемирного дня воды

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Образовательно-развлекательная программа ждет детей на "Городской ферме" ВДНХ в честь Всемирного дня воды, сообщает пресс-служба выставки.

25 и 26 марта 2017 года маленькие посетители узнают, почему вода нужна миру и как ее можно беречь. Ребята смогут поучаствовать в творческих мастер-классах, тематических квестах и уроках.

Открытая столярная мастерская "СМ-47" в Парке ремесел совместно с "Городской фермой" организует мастер-классы по столярному делу.

На ВДНХ гостей ожидает следующая программа, приуроченная к празднику:





фермерская зарядка (перед хлевом);

творческая мастерская;

квест "По следам Джека Воробья";

активные игры и танцы;

урок "Опыты с водой";

мастер-класс "Рыбка в аквариуме";

научный мастер-класс "Пять способов очистки воды";

мастер-класс "Рисунки на воде";

урок "Круговорот воды в природе";

мастер-класс "Рыбка в аквариуме".

Мероприятия будут проходить в оба выходных дня с 10:30 до 20:00 в "Городской ферме" ВДНХ за павильоном № 44.

Входной билет стоит 300 рублей, участие в программе бесплатно.

Праздник ко Всемирному дню воды состоится 26 марта в 12:00 в Биологическом музее им. К.А. Тимирязева. Сотрудники "Мосприроды" подготовили настольную экологическую игру и викторины "Вода в народном творчестве" и "Рыбы наших водоемов". Гости также смогут сделать рыбку из бумаги в технике оригами и посетить "Лабораторию водяного".

