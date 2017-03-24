Мастер-классы и лекции для детей пройдут на ВДНХ в рамках Всемирного дня воды

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская
Образовательно-развлекательная программа ждет детей на "Городской ферме" ВДНХ в честь Всемирного дня воды, сообщает пресс-служба выставки.
25 и 26 марта 2017 года маленькие посетители узнают, почему вода нужна миру и как ее можно беречь. Ребята смогут поучаствовать в творческих мастер-классах, тематических квестах и уроках.
Открытая столярная мастерская "СМ-47" в Парке ремесел совместно с "Городской фермой" организует мастер-классы по столярному делу.
На ВДНХ гостей ожидает следующая программа, приуроченная к празднику:
- фермерская зарядка (перед хлевом);
- творческая мастерская;
- квест "По следам Джека Воробья";
- активные игры и танцы;
- урок "Опыты с водой";
- мастер-класс "Рыбка в аквариуме";
- научный мастер-класс "Пять способов очистки воды";
- мастер-класс "Рисунки на воде";
- урок "Круговорот воды в природе";
- мастер-класс "Рыбка в аквариуме".
Мероприятия будут проходить в оба выходных дня с 10:30 до 20:00 в "Городской ферме" ВДНХ за павильоном № 44.
Входной билет стоит 300 рублей, участие в программе бесплатно.
Сотрудники "Мосприроды" подготовили настольную экологическую игру и викторины "Вода в народном творчестве" и "Рыбы наших водоемов". Гости также смогут сделать рыбку из бумаги в технике оригами и посетить "Лабораторию водяного".