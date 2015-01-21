Мастер-класс онлайн: режиссер Жора Крыжовников о мастерстве создания комедий

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская
В Музее Москвы в рамках VIII Международного фестиваля независимого кино 2morrow/"Завтра" проходят встречи Киношколы. Создатели популярных российских фильмов последнего года рассказывают в Музее Москвы о своем профессиональном опыте.
Портал прямых трансляций "Москва онлайн" организует показ всех мастер-классов, запланированных в рамках программы. В четверг режиссер "Горько!", "Горько! 2" и сериала "Кухня 3" Жора Крыжовников расскажет о принципах создания успешной комедии.
- Когда: 22 января, 19.00
- Кто: Жора Крыжовников
- Что: мастер-класс по созданию смешных фильмов
- Кому смотреть: остроумным и желающим такими стать