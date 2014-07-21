Стоимость московских апартаментов выросла на 1,9 процента

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В Москве наметился рост средней цены квадратного метра в сегменте апартаментов. В мае стоимость снизилась в связи с выходом на рынок нового предложения, однако уже в июне ценовой показатель увеличился на 1,9 процента.

Уточняется, что по итогам первого летнего месяца, средняя стоимость квадратного метра в столичных апартаментах вышла на уровень 215 тысяч рублей.





При этом, аналитики отметили увеличение разрыва в средней цене квадратного метра между апартаментами классов "комфорт" и "бизнес". Так, стоимость "квадрата" в в комфорт-классе снизилась относительно мая на 1 процент до 149 тысяч рублей, а в бизнес-классе наоборот выросла на 4 процента - до 242 тысяч рублей, сообщает пресс-служба компании "НДВ-Недвижимость".