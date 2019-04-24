Путешествие по "Самой красивой стране": выставка финалистов конкурса РГО на ВДНХ

23 апреля в историческом парке "Россия – Моя история" (павильон 57 ВДНХ) открылась фотовыставка финалистов IV конкурса Русского географического общества "Самая красивая страна". Она посвящена сохранению дикой природы России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде через эстетику светописи. Благодаря уникальным снимкам гости исторического парка смогут совершить увлекательное путешествие по всей России, включая самые дикие и труднодоступные ее уголки, увидеть редких животных, познакомиться с традициями коренных народов России, исследовать таинственные пещеры и морские глубины. Цель проекта – через воспитание чувства прекрасного призвать к любви к Родине.

Морская рыбалка. Фото: Алексей Мальгавко

Всего на выставке представлено 28 лучших фоторабот лауреатов и призеров IV международного медиапроекта Русского географического общества "Самая красивая страна". Это кадры в номинациях "Россия в лицах", "Эти забавные животные, "Коренные и малочисленные народы России", "Пейзаж", "Дикие животные", "Птицы", "Подводный мир", "Россия с высоты птичьего полета", "Культурное наследие", "Мир в наших руках", "Пещеры", "Макромир" сами по себе являются художественной редкостью. География съемок охватывает удаленные уголки России – от Республики Карелия до Камчатского края, от Мурманской области до Республики Дагестан. Многие снимки были сделаны на заповедных территориях и в труднодоступных местах.

Впервые конкурс прошел в 2015 году. В нем приняли участие 25 тысяч фотографов со всего мира. Проект вызвал большой общественный резонанс и стал ежегодным, а выставки работ его финалистов и победителей с успехом экспонируются по всему миру.

Выставка IV фотоконкурса "Самая красивая страна" продлится в историческом парке "Россия-Моя история" до 12 июня. Помимо временной выставки, посетители 57 павильона смогут узнать историю России с древнейших времен до наших дней на языке современных технологий на постоянных мультимедийных экспозициях "Рюриковичи", "Романовы", "ХХ век", а также стать участником новых костюмированных интерактивных экскурсий.