Fashion is my profession: как проходит Неделя моды в Москве

C 19 по 24 марта в Гостином дворе проходит московская Неделя моды. Уже прошло открытие – отгремел фееричный гала-показ коллекций сразу шести топовых российских дизайнеров: Вячеслава Зайцева, Валентина Юдашкина, Игоря Чапурина, Ирины Крутиковой, Татьяны Парфеновой и Виктории Андреяновой. Теперь на очереди еще около 40 кутюрье, известных и не очень. Среди них: AnJKids, Alta Costura, LANA2ROCK, WOW, ALENA NEGA, Viq i Vicky. Тему для недели выбрали актуальную – "Реновация". Сегодня мода – это смелые эксперименты, а street style – вообще образ жизни без жестких канонов. Так что современный стиль – это и правда реновация, где главное – свобода самовыражения и только.

Неделе моды в Москве – 25 лет. Гала-показ 1 из 14

В этом году вообще много нововведений: подиумы теперь с цветной подсветкой, по идее, этот апгрейд должен изменить восприятие показов, но пока что судить рано, эффект надо протестировать. Еще одно действительно классное ноу-хау – модный лекторий: Street Fashion подиум пригласил блогеров – Айзу Анохину (бывшую жену Гуфа), Марию Миногарову и Марию Погребняк. В программе – "Мода и стиль жизни", "Карьера модели в России" и "Успешный бизнес без вложений" (расскажут, как его продвигать без серьезных инвестиций). Вся подробная информация тут.