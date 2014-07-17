Россиян на борту разбившегося лайнера не было

Россиян на борту малайзийского Boeing 777, в четверг потерпевшего крушение на Украине, по предварительным данным, не было, заявил МИА "Россия сегодня" источник в силовых структурах.

Самолет выполнял рейс по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур. По данным агентства, на борту находилось 280 пассажиров и 15 членов экипажа. Российскую границу лайнер должен был пересечь примерно в 17.25 по московскому времени.

Украинские силовики подтверждают крушение малайзийского Boeing на востоке Украины, заявил официальный представитель спецоперации Владислав Селезнев.

"Такая информация есть. Boeing 777 маршрутом Амстердам- Куала-Лумпур упал возле пункта севернее Тореза. Он шел в определенном международном коридоре", - сказал Селезнев. По информации агентства, все пассажиры и члены экипажа погибли. По предварительной информации, лайнер находился в пространстве Украины на высоте 10 тысяч 600 метров.