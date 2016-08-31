Полиция закрыла три нелегальных игорных клуба на востоке столицы

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Столичные правоохранители пресекли деятельность трех нелегальных игорных заведений на востоке Москвы. Владельцы клубов разыскиваются стражами порядка, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

В 4-комнатной квартире, расположенной в доме по Большой Черкизовской улице, оперативники обнаружили и изъяли 42 единицы игрового оборудования – мониторы и системные блоки. В помещении находились трое сотрудников нелегального игрового заведения и два посетителя.

В двухкомнатной квартире на Зеленом проспекте сотрудниками полиции было обнаружена и изъята 21 единица игрового оборудования.

Также полицейские выявили букмекерскую контору, расположенную на 9-й Парковой улице, сотрудники которой осуществляли деятельность по организации и проведению азартных игр. Изъято 32 системных блока и 29 мониторов. На момент проверки в помещении находились пять игроков и один сотрудник организации.

Возбуждены уголовные дела по статье "Незаконные организация и проведение азартных игр", максимальное наказание по которой – лишение свободы сроком на шесть лет.