Годовалый ребенок выпал из окна дома на юге столицы

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Годовалый ребенок погиб после падения из окна дома на юге столицы. Мать ребенка в этот момент находилась в уборной, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 26 декабря около 13.30. В полицию поступило сообщение о том, что из окна квартиры по улице Домодедовская, дом 37, корпус 2, выпал ребенок.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тело младенца. Он скончался еще до приезда врачебной бригады. Мать рассказала правоохранителям, что отлучилась в туалет, а за это время ребенок открыл окно и упал с шестого этажа.

Отметим, в конце ноября годовалая девочка выпала из окна квартиры на севере Москвы. Мать девочки в момент трагедии находилась в квартире в состоянии алкогольного опьянения.

А в сентябре шестилетний ребенок выпал с шестнадцатого этажа дома на Щелковском шоссе. Мальчик упал на лобовое стекло припаркованного автомобиля и остался жив. По одной из версий, за ребенком недоглядела бабушка, с которой его оставили родители.