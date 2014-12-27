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Происшествия

27 декабря 2014, 11:12

Годовалый ребенок выпал из окна дома на юге столицы

криминал младенцы падения детей

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Годовалый ребенок погиб после падения из окна дома на юге столицы. Мать ребенка в этот момент находилась в уборной, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 26 декабря около 13.30. В полицию поступило сообщение о том, что из окна квартиры по улице Домодедовская, дом 37, корпус 2, выпал ребенок.

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Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тело младенца. Он скончался еще до приезда врачебной бригады. Мать рассказала правоохранителям, что отлучилась в туалет, а за это время ребенок открыл окно и упал с шестого этажа.

Отметим, в конце ноября годовалая девочка выпала из окна квартиры на севере Москвы. Мать девочки в момент трагедии находилась в квартире в состоянии алкогольного опьянения.

А в сентябре шестилетний ребенок выпал с шестнадцатого этажа дома на Щелковском шоссе. Мальчик упал на лобовое стекло припаркованного автомобиля и остался жив. По одной из версий, за ребенком недоглядела бабушка, с которой его оставили родители.

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