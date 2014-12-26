Задержаны двое подозреваемых в 20 нападениях на инкассаторов и магазины

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Столичные оперативники задержали двоих подозреваемых в 20 разбойных нападениях на ювелирные салоны, магазины и инкассаторов, передает пресс-служба московской полиции.

По данным правоохранителей, члены ОПГ тщательно готовили каждое из нападений и использовали несколько автомобилей, которые постоянно меняли.

Отследив инкассатора, грабители блокировали его автомобиль и, разбив стекло, забирали сумки с вещами и крупными суммами денег. При нападении на магазины налетчики, угрожая оружием, забирали из кассы выручку.

Например, 12 декабря злоумышленники ворвались в магазин на улице Верхние Поля и, угрожая пистолетом, попытались похитить деньги из кассы. Сотрудник торговой точки оказал сопротивление нападавшим, после чего они скрылись.

В ходе обыска у одного из фигурантов полицейские нашли автомат АКС-74У, пистолет ТТ и пистолет Макарова. Сейчас разыскиваются остальные четверо членов банды, устанавливается причастность ОПГ к другим преступлениям.