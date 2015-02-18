На станции "Улица академика Янгеля" пьяный мужчина ранил ножом полицейского

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Пьяный мужчина ранил ножом полицейского в столичном метро. В настоящее время нападавший задержан, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел вечером в понедельник в вестибюле станции метро "Улица академика Янгеля". При задержании за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения мужчина перочинным ножом ударил полицейского в грудь и руку.

Потерпевший полицейский госпитализирован. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что в начале февраля похожий случай произошел на станции метро "Чкаловская". Ночью 1 февраля в предвестибюльном зале станции пьяный мужчина нарушал общественный порядок "громкими выражениями нецензурной брани".

Полицейские попытались задержать нарушителя, однако мужчина причинил одному из сотрудников полиции "телесные повреждения". Выяснилось, что пьяный пассажир метро откусил сотруднику полиции фалангу пальца.