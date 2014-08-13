Грабители отобрали у бизнесмена в "Макдоналдсе" 3,4 млн рублей

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Двое неизвестных ограбили бизнесмена в "Макдоналдсе" на юго-востоке столицы. Добычей злоумышленников стали примерно 3,4 миллиона рублей, сообщает Агентство "Москва".
Преступление было совершено во вторник в 23.40. Двое неизвестных, лица которых были обмотаны шарфами, напали на коммерсанта из Ярославской области.
Налетчики отобрали у мужчины сумку и скрылись. По словам потерпевшего, он лишился 3,4 миллиона рублей.
Полиция разыскивает грабителей. Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения.