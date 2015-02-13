В Подмосковном Королеве задержали мужчину за хранение героина

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В Королеве в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у одного из домов на улице Чапаева за хранение наркотиков задержан 31-летний местный житель, сообщает пресс-служба подмосковного управления МВД.

В ходе проведения личного досмотра, у мужчины обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом светлого цвета. Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество является наркотическим средством – героином, массой 3,30 грамма.

Возбуждено уголовное дело статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.