В СВАО задержали двух москвичей по подозрению в краже шести лодок

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Столичная полиция задержала двух москвичей, подозреваемых в краже шести лодок общей стоимостью 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УВД по СВАО.

В полицию обратился 27-летний управляющий транспортной компании. По его словам, лодки похитили со склада склада, расположенного возле дома №3 на улице Илимская.

Подозреваемых задержали на Абрамцевской улице. Ими оказались 33-летний и 24-летний москвичи. Возбуждено уголовное дело по статье "кража" и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, в центре Москвы полицейские задержали подозреваемого в квартирной краже на крупную сумму денег. В дежурную часть поступило сообщение. Заявительница рассказала, что вернувшись домой, она обнаружила пропажу ювелирных украшений на сумму свыше 1 млн рублей.

Сотрудниками уголовного розыска на Тверской-Ямской улице подозреваемый был задержан. Им оказался безработный 36-летний уроженец Московской области.