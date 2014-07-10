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Происшествия

10 июля 2014, 22:16

В Москве задержали торговцев поддельными полисами ОСАГО

криминал следствие уголовные дела задержания ОСАГО ОПГ преступные группировки подделка документов

Фото: M24.ru

В столице задержали 17 членов преступной группировки, состоящей из граждан республики Молдова и россиян. Они занимались изготовлением и продажей поддельных бланков полисов ОСАГО, сообщает в четверг, 10 июля, пресс-служба столичного главка МВД России.

Следствием установлено, что подозреваемые сбывали автовладельцам фальшивые бланки страховых полисов ОСАГО в розницу через страховых агентов, а также оптом через страховых брокеров.

Еще одним направлением деятельности группы было совершение мошеннических действий в сфере банковского кредитования. Злоумышленники предоставляли в столичные банки поддельные документы и получали крупные кредиты, которые обналичивали, не выполняя условий кредитного договора.

Полицейские провели 28 обысков в офисах, типографиях и по местам жительства членов группы, в результате чего изъяли свыше 20 тысяч поддельных бланков ОСАГО с логотипами известных страховых компаний, а также большое количество печатей, штампов и бланков различных организаций.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Ведется следствие.

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