Неизвестные обокрали квартиру актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной

В Москве обокрали квартиру известной актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной

Неизвестные обокрали квартиру известной актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Добычей злоумышленников, по имеющимся данным, стали деньги и драгоценности, сообщает телеканал "Москва 24".

В настоящее время народная артистка РСФСР находится за пределами страны. О случившемся ей сообщили родственники.

"Я ничего не могу сказать, я нахожусь в Болгарии, сегодня поеду за билетами. Да, квартиру в Москве обокрали. Как мне сказала моя внучка, страшно войти, все пораскидано, полки все вытащены, вещи", - рассказала актриса.

В московской полиции корреспонденту M24.ru подтвердили факт произошедшего. "Накануне в правоохранительные органы поступило сообщение о квартирной краже в одном из домов по улице Бочкова. Сообщалось о сломанных дверных замках. В настоящий момент устанавливается сумма нанесенного ущерба", - сообщил сотрудник пресс-службы.

Ведутся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства совершения преступления.

Лидия Федосеева-Шукшина сыграла в более чем 80 картинах советского и российского кино. Среди них такие известные фильмы, как "12 стульев", "Они сражались за Родину" и "Калина красная".