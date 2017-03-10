Бытовым конфликтом родителей оказалось похищение мальчика в Москве

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Похищение мальчика на севере столицы оказалось бытовым конфликтом родителей, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел на улице Песчаная. Днем появилась информация, что 11-летнего мальчика похитили. Для поимки злоумышленников в округе ввели план "Перехват". Позже полиция задержала в Красногорске микроавтобус Hyundai с подозреваемым в похищении ребенка.

Однако выяснилось, что между родителями мальчика произошла семейная ссора, которую очевидцы конфликта интерпретировали как похищение.





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