В Подмосковье задержаны подозреваемые в серии вооруженных нападений

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В Люберецком районе Московской области задержаны участники преступной группы, которые подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений на территории Московского региона. Задержанными оказались двое неработающих уроженцев Грузии 33 и 34 лет. По данным правоохранителей, они совершили вооруженное нападение на инкассаторов в октябре 2013 года.

"У входа в офис одного из банков нападавшие ранили инкассатора в голову из травматического оружия и завладели сумками с разменными монетами на общую сумму 53 тысячи рублей", - сообщили в МВД РФ.

Кроме того, задержанным вменяют разбойное нападение на женщину в июне 2014 года. Инцидент произошел на МКАД на северо-западе столицы. Тогда нападавшие угнали внедорожник потерпевшей.

"В ходе обысков изъяты два незарегистрированных травматических пистолета, помповое ружье и боеприпасы к ним, автомашина, похищенная у женщины на северо-западе Москвы. Кроме того, изъят автомобиль отечественного производства, похищенный в марте текущего года", - добавили в ведомстве.

Возбуждены уголовные дела по статье "разбой".

Также, правоохранители предполагают, что злоумышленники могут быть причастными к вооруженным нападениям на перевозчиков и угонам автомобилей.

Подозреваемые находятся под стражей.