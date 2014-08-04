По факту гибели выпавшего из окна ребенка завели дело

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по факту гибели двухлетнего ребенка, выпавшего из окна дома на севере Москвы. Дело завели по статье "Причинение смерти по неосторожности", сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Инцидент произошел вечером 2 августа в квартире одного из домов по улице Дыбенко. По данным следствия, мать оставила маленького ребенка в комнате и отошла по своим делам. Она сняла оконные ручки, но забыла закрыть окно, в результате двухлетний мальчик забрался на подоконник и выпал из окна.

От полученных травм ребенок скончался на месте.

В Следственном комитете подчеркнули, что случаи падения детей из окон в летний период серьезно участились. В июле этого года в разных регионах России в результате подобных инцидентов пострадали более 20 детей.

Чтобы уберечь детей от возможного падения с высоты, СК рекомендует не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами, следить за несовершеннолетними и грамотно расставлять мебель в квартире, чтобы ребенок не смог забраться на подоконник.