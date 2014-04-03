Антикваров предостерегли от проведения аукциона нацистских артефактов

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Прокуратура Москвы вынесла предостережение гендиректору Дома антикварной книги "В Никитском" от проведения аукциона, на котором планировалось выставить книги и агитационные материалы с нацистской символикой. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Генпрокуратуры РФ, по поручению которой была проведена проверка антикварного магазина.

Согласно размещенной в интернете информации Дома антикварной книги, торги должны были пройти в марте-апреле.

"Согласно требованиям Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности", пропаганда и публичное демонстрирование нацистской символики запрещены. Гендиректору ООО "Дом антикварной книги "В Никитском" объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона".

Кроме того, Тверская межрайонная прокуратура организовала проверку по данному факту. Ее проведение взято под контроль Генеральной прокуратурой, говорится в сообщении.