Скончался задержанный при попытке кражи платежного терминала в ЮЗАО

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

На юго-западе столицы скончался подозреваемый в краже платежного терминала из магазина. Мужчина был задержан с поличным на месте преступления, его подельнику удалось скрыться, сообщает Агентство "Москва".

Преступление было совершено 16 февраля около 20.00. Двое неизвестных вынесли платежный терминал из магазина, расположенного на улице Дмитрия Ульянова, и начали грузить его в автомобиль. Однако на злоумышленников набросились сотрудники торговой точки.

Один из подозреваемых был задержан, второму удалось скрыться. Прибывшие на место происшествия полицейские вызвали "скорую помощь", поскольку задержанный пожаловался на плохое самочувствие.

В карете медиков мужчина скончался. Причина его смерти устанавливается.

Напомним, в ноябре прошлого года на лестнице отдела регистрации автомобилей в Северном Бутове скончался посетитель. По данным полиции, 61-летний мужчина умер в результате сердечного приступа.