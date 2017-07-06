Константин Хабенский: "Модно оставаться человеком"

Актер театра и кино Константин Хабенский и писатель Александр Цыпкин провели "БеспринцЫпные чтения" на водной сцене Зеленого театра в парке ВДНХ. Даже бесконечный дождь не помешал собрать аншлаг на читку рассказов. Мы поговорили с Хабенским о том, почему этот формат стал так популярен.

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

– Программа "БеспринцЫпных чтений" уже была представлена в США и в Канаде. Теперь, наконец, вы добрались и до Москвы. Программа каждый раз новая? Вы как-то меняете ее в зависимости от города, площадки, аудитории?

– Наверное, есть смысл сказать о той последовательности, которую мы создали в этой программе, это самое главное – равновесие серьезных, комедийных, сатирических историй. Этого результата мы добились. А каждый зал, как показало наше турне, воспринимает и реагирует на разные вещи по-своему. Поэтому говорить, что в Москве мы выходим с отработанной программой, что называется "на убой", нельзя – она разная. Каждый раз это проверка не только художественным словом, темой и ассоциациями, но и условиями, в которых приходится выступать.

– В этой программе вы выступаете и как режиссер, и как актер.

– Вы знаете, здесь кульбитов не будет. Мы не меняем декорации и костюмы, но каждый раз на новой площадке придумываем что-то новое. Читая тексты Александра, я стараюсь не менять ничего местами и не добавлять ничего от себя. Только с разрешения автора. Это прекрасно, когда автор жив и находится рядом, и вы вместе можете обсуждать реакцию зрителей или придумывать новые темы. Мы хотим, чтобы нам самим было интересно.

– То есть для вас это творческий эксперимент.

– Подобные действия, на самом деле, ничем не отличаются от представления в театре или в цирке. Там тоже есть программа, но при этом всегда сохраняется элемент куража, драйва и эксперимента.



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– Но, тем не менее, для вас, как для театрального и киноактера, работать с Цыпкиным – это вызов?

– Я откликнулся на это предложение, потому что оно само по себе очень простое, может быть, даже примитивное. Но именно такого примитивизма сейчас очень сильно не хватает. И то, что Саша придумал такие литературные чтения, и приглашает других писателей и актеров – честь ему и хвала за это. Потому что, на мой взгляд, он заполняет пустующую нишу и восстанавливает то, чего сейчас не достает, – простого общения на простые темы. Кругом одни ребусы и квесты на театральных подмостках.

– Учитывая, что у вас аншлаг и билетов в продаже не осталось, думаю, вы правы. Как думаете, это из-за популярности формата или зрители просто реагируют на ваше имя?

– Я думаю, в первую очередь, это все же литературная основа, а во-вторую – место, куда людям нравится приходить, парк ВДНХ.

– Все средства от продажи билетов на "Чтения" пойдут в ваш благотворительный фонд, которому в следующем году исполняется десять лет. Что вы поняли для себя за это время, занимаясь благотворительностью?

– Я и моя команда работаем не зря. Это самое главное. Остальное – уже нюансы. Не зря, потому что нас поддерживают. Потому что за это время фонд из моей частной инициативы превратился в большую команду, которая работает, придумывает, фантазирует, с которой идут на сотрудничество огромные корпорации. Если сначала мы бегали за ними, то теперь уже они предлагают нам помощь сами. Но самое главное как было с самого начала, так и осталось – это одна спасенная жизнь.

– А на личном уровне? Выработали в себе какие-то качества? Смогли что-то новое узнать?

– Я чуть-чуть отойду в сторону от вашего вопроса и скажу вот что. Детям, которые занимаются у нас в студиях, каждый в своем городе, тоже знакомо такое качество, как милосердие. И каждый из них становится внутренне намного богаче, увереннее во взрослой жизни, обретает чувство внутреннего достоинства. Потому что если отбросить все те "занятости", всякие "неотложные дела", разные профессии – все те декорации, которыми мы огораживаем свою повседневную жизнь – если все это отбросить, останется одна очень простая вещь – помощь близким. Когда ты смог это сделать, тебе самому от этого будет хорошо.

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

– Сейчас заниматься благотворительностью стало модно – к сожалению, именно это слово приходится использовать. Кто-то делает это искренне, кто-то пытается прославиться за счет добрых дел. Как вам кажется, не дискредитирует ли это само понятие?

– Знаете, те, кто пытается на этом хрупком, воздушном понятии бескорыстной помощи сделать себе имя – ну, значит, их так воспитали. А некоторые из тех, кто изначально просто хотел себя пропиарить, так и остаются в благотворительности. Они осознают ее необходимость и остаются с нами. А по поводу моды... Модно всегда было, есть и будет оставаться человеком. Помощь человека человеку всегда актуальна. Хотите сказать "модно" – пускай.