Рафаэль: "Искусство никогда не станет единым для всех"

Испанский певец Рафаэль. Фото: ИТАР-ТАСС

В столицу с сольным концертом приезжает испанский певец Рафаэль, обладатель сотни золотых, 50 платиновых и первого в мире уранового дисков. В свое время он прославился в СССР благодаря музыкальному фильму "Пусть говорят", а в 1974 году фирма "Мелодия" выпустила двойной его альбом "Поет Рафаэль". В преддверии своего концерта артист дал интервью M24.ru.

- За годы творчества изменилось что-либо в вашем восприятии искусства?

- Наверное, каждое десятилетие приносит что-то свое. Говорить, что однозначно положительное, наверное, было бы ошибкой, ведь процесс развития искусства, в том числе и музыкального, обусловлен очень многими обстоятельствами. Появляется и что-то хорошее, и то, что меня не слишком радует. Но горевать об этом не приходится, потому что во все времена дело обстояло именно так. У каждого – свое восприятие и времени и искусства, оно никогда не станет единым для всех. Поэтому одни воспринимают что-то "на ура", а другие только скептически улыбаются. Да и один человек с течением времени многое начинает видеть, действительно, по-разному.

Испанский певец Рафаэль. Фото: viva-raphael.com

- А во взаимодействии с публикой что-либо поменялось?

- У каждого периода свои трудности. Покорять публику всегда было не слишком легко. Сегодняшний день предоставляет широкие возможности для живого общения людей между собой, и многое в этом отношении еще недавно казалось фантастикой. Наверное, поэтому мои поклонники и я стали тоже ближе благодаря интернету. Теперь я могу обратиться к своим почитателям напрямую, что-то спросить и получить вполне ясный ответ. И такая тесная связь очень часто помогает мне найти некоторые, на мой взгляд, правильные решения. Этого не могло быть раньше, когда и простой телефонный звонок из одной страны в другую занимал массу времени… Теперь у нас есть "глобальная паутина". И я в этом плане вполне современен, потому что всегда считал, что надо жить в ногу со своей эпохой. Полагаю, что у меня это достаточно успешно получается.

Испанский певец Рафаэль. Фото: viva-raphael.com

- Представьте, у вас появилась машина времени. Какое бы из своих выступлений вы бы хотели пережить еще раз?

- О, это непростой вопрос для быстрого ответа! Наверное, мне хотелось бы еще раз дать мой первый сольный концерт в мадридском театре "Сарсуэла", и повторить его точно в том же виде, что и тогда. Конечно, это был безумный эксперимент для того времени, которому предрекали провал, потому что эстрадные исполнители никогда не давали сольных выступлений. Считалось, что под эстрадную музыку можно только танцевать… Но, к счастью все сложилось иначе. Зритель принял то, что я предлагал. И, как вы сказали еще в самом начале, это положило начало новому восприятию искусства эстрадного вокала… Что касается моих выступлений в России, то прошлогодние оставили чудесные воспоминания! Мне бы хотелось, чтобы это повторилось. И я искренне надеюсь, что новое свидание с российской публикой доставит зрителям, пришедшим на концерты, удовольствие.

Испанский певец Рафаэль. Фото: ИТАР-ТАСС

- Что ждет зрителей на предстоящем концерте в Москве?

- На этот раз я решил вернуться к некоторым старым произведениям, многие из которых не исполнялись несколько десятилетий и которые не стали истинными хитами, хотя, на мой взгляд, были вполне этого достойны. Просто их затмили другие композиции, вместе с которыми они появились в свое время. Я решил их перезаписать и подарить им вторую жизнь, наделив современным звучанием, чтобы их могли, таким образом, услышать самые молодые зрители. Мой репертуар действительно очень объемен, и на своих концертах я как артист словно прогуливаюсь по всем периодам, чтобы представить то, что мне кажется актуальным именно сегодня. "Моя великая ночь" (именно так называется сегодняшняя программа, которая прекрасно была принята в очень многих странах) – это первый диск из целой серии, в которой я решил перезаписать мою музыкальную историю. Мне очень приятно, что эта работа получила самое широкое признание. И именно эту программу я хочу показать в России в свой будущий приезд.

Александр Горностаев