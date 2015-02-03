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Культура

3 февраля, 14:30

Трансляция концерта: МузДжем на выставке "Айвазовский и маринисты"

концерты прямые трансляции Москва онлайн концерт Айвазовский и маринисты - Живые полотна МузДжем

Фото: m24/ Александр Авилов

8 февраля на выставке "Айвазовский и маринисты — Живые полотна" в "Lumiere Hall" состоится МузДжем. Откроет концертную программу группа "Море" — проект мультиинструменталиста Александра Степаненко из группы "Браво". Необычным ансамбль делает то, что солирующим инструментом здесь является стил-гитара. В России этот гавайский инструмент почти неизвестен.

Как правило МузДжемы проходят в импровизированной форме, программа и характер всего мероприятия зависят от стиля участников и их идей. В МузДжеме могут принять участие все желающие музыканты и вокалисты, профессионалы и любители.

Прямую трансляцию выступления группы "Море" смотрите на портале Москва онлайн, в 19.00.

  • Когда: 8 февраля, 19.00
  • Что: выступление музыкантов-профессионалов и музыкантов-любителей
  • Кто: группа "Море"
  • Кому смотреть: музыкантам и меломанам
Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро Москва онлайн

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