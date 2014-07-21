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ЧП

21 июля 2014, 17:38

Метрополитен выплатил пострадавшим в аварии 11 млн рублей

компенсации пострадавшие погибшие чп

Фото: М24.ru

Московский метрополитен уже выплатил пострадавшим в аварии на Арбатско-Покровской линии метро 11 миллионов рублей, передает пресс-служба Национального союза страховщиков ответственности (НССО).

Также собрано порядка 35 комплектов документов, полностью готовых для осуществления возмещений, и компенсации по ним будут осуществлены в кратчайшие сроки.

Как отметил президент НССО Андрей Юрьев, представители организации вошли в состав мобильных групп, которые с 19 июля объезжают пострадавших для помощи при заполнении документов и расчета размера компенсаций.

Кроме того, специалисты союза консультируют по специально созданной круглосуточной горячей линии по вопросу получения выплат: 8 (985) 316-95-76.

Какие документы нужно предоставить для получения выплат

При причинении вреда здоровью необходимо представить следующие документы:
  • Заявление в свободной форме (рекомендуемую форму можно найти здесь)
  • Документ, удостоверяющий личность
  • Документы, подтверждающие полномочия лица, являющегося представителем пострадавшего (только в том случае, если документы подает не сам потерпевший, а его представитель)
  • Документы с указанием характера полученных потерпевшим травм и увечий, диагноза и периода нетрудоспособности (например, выписка из амбулаторной карты или справка)
  • Заключение судебно-медицинской экспертизы о степени утраты трудоспособности (если есть)
  • Справка, подтверждающая факт установления потерпевшему инвалидности или категории "ребенок-инвалид" (если есть)

Выплата компенсации осуществляется в течение 30 календарных дней со дня представления всех документов.


Добавим, что в московском метро начал работу пункт приема граждан по вопросам выплаты компенсаций семьям погибших и пострадавших в аварии. Сотрудники пункта не только принимают документы на выплату компенсаций от московского метрополитена, но и при необходимости дают консультации по подаче заявлений.

"Экономика": Какие выплаты получат пострадавшие в трагедии в метро

Родственникам погибших положено от метрополитена по 2 миллиона рублей и до одного миллиона рублей пострадавшим - в зависимости от тяжести полученных травм. Компенсация семьям погибших от правительства Москвы составит 1 миллион рублей, получившим тяжелые травмы заплатят по 500 тысяч, средние - 250, и 50 тысяч компенсации положено тем, у кого зафиксировали легкие повреждения.

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Пункт открыт в фойе здания управления московского метрополитена, который расположен по адресу: Проспект Мира, дом 41, строение 2. Пункт работает без выходных и перерывов с восьми утра и до восьми вечера. Дополнительную информацию граждане могут получить по телефону пункта 8-499-321-60-80, а также по телефонам горячей линии метрополитена 8-499-787-25-86, 8-495-688-03-25, 8-495-622-15-68.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек, на выходе пассажиров встречали медики.

В результате инцидента погибли более 20 человек, более 400 пострадали, около 40 из них до сих пор находятся в реанимации. За медпомощью обратились 217 человек. Тяжелораненых доставляли в медучреждения на вертолетах, всего было совершено 15 вылетов.

Подозреваемыми по уголовному делу проходят мастер службы путей подземки Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов. По версии следствия, они проводили установку новой стрелки на путях перед станицей метро "Славянский бульвар" и некачественно ее закрепили (примотали тонкой проволокой), что привело к крушению поезда.

В субботу, 19 июля, движение на "синей" ветке метро было полностью восстановлено.

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Сюжет: ЧП на Арбатско-Покровской линии метро

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