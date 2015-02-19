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ЧП

19 февраля, 19:14

Карантин по бешенству на юго-востоке столицы ввели из-за домашней кошки

карантин бешенство чп

Фото: ТАСС

На юго-востоке столицы объявлен карантин по бешенству в районе Южнопортовый. Причиной стала домашняя кошка, заболевшая бешенством, сообщает пресс-служба московского Роспотребнадзора.

Животное уже умерло, однако неизвестно, кого она могла исцарапать или искусать во время инкубационного периода болезни. Специалисты выяснили, что кошка заразилась бешенством в деревне Кузнецы Павлово-Посадского района Подмосковья.

Все люди, контактировавшие с кошкой, проходят курс прививок против бешенства.

На территории района объявлен карантин до 17 апреля. Запрещено проводить выставки собак и кошек, торговать домашними животными, а также вывозить собак и кошек за пределы района.

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Напомним, в районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы до 18 февраля был объявлен карантин по бешенству животных. Карантин введен в связи с выявлением случая этого заболевания у домашнего питомца.

В Московской области карантин ввели 4 февраля, он объявлен в Шаховском районе. Ограничения затрагивают деревни Судислово, Акинькино, Рождествено, Княжьи Горы и сельское поселение Раменское

Отметим, что бешенство в настоящее время является неизлечимым заболеванием, если у человека уже проявились симптомы этой болезни.

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