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Москва 24

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03 августа 2012, 16:40

Первый фестиваль городского искусства пройдет в Москве 5 августа

искусство улицы фестиваль

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В это воскресенье, 5 августа, в Москве откроется первый Фестиваль городского искусства MOST - Moscow Street Art Festival.

В программе фестиваля: "граффити-джем", "дэнс-батл", мастер-класс по 3D-граффити, танцевальный флешмоб, игры, конкурсы и выступления лучших диджеев Москвы.

Кроме того, гости мероприятия смогут принять участие в создании арт-объекта.

Как сообщает столичный комитет по туризму и развитию городского хозяйства, целью фестиваля MOST является привлечение внимания к современному уличному искусству, поддержка художников и попытка соединения уличного искусства с современным искусством города.

Фестиваль пройдет на территории дизайн-завода Flacon.

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