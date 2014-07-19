ЗАГСы Подмосковья сделают удобными для инвалидов

Фото: ИТАР-ТАСС

В ЗАГСах Московской области установят 55 современных технических средств реабилитации для инвалидов, передает Агентство "Москва".

Работы уже начались. Так, в отделения уже закуплены сенсорные информационные киоски. Их конструкция позволит людям с ограниченными возможностями и инвалидам-колясочникам удобно и беспрепятственно пользоваться сенсорным экраном.



Напомним, что в этом году в подмосковных роддомах и перинатальных центрах планируется открыть комнату, где будет работать сотрудник ЗАГС.

Таким образом, родители смогут получать свидетельство о рождении ребенка прямо в роддоме.