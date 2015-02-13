Джеймс Франко исполнит главную роль в сериале по книге Стивена Кинга

Джеймс Франко. Фото: facebook.com/JamesFranco

Главную роль в мини-сериале по книге Стивена Кинга "11/22/63" исполнит Джеймс Франко, обладатель "Золотого глобуса" за работу в "Джеймсе Дине".

"11/22/63" - это история о школьном учителе Эппинге, который отправляется в прошлое, чтобы предотвратить убийство президента Джона Кеннеди. Снимать триллер будет Джей Джей Абрамс, который в настоящее время трудится над седьмым эпизодом "Звездных войн".

По сюжету, путешествующий по времени Джейк Иппинг сталкивается с множеством трудностей при выполнении своей миссии. Так, ему попытаются помешать официальный подозреваемый в убийстве Кеннеди Ли Харви Освальд, разные неожиданные события, а также влюбленность.

Показывать девятичасовой телефильм, основанный на выпущенном в 2011 году романе, будут на американском сервисе Hulu. Сценарий телекартины напишет Бриджет Карпентер ("Красная дорога", "Биобаба", "Родители").

Франко не только сыграет Эппинга, но и выступит как продюсер телеэкранизации, сообщает Variety. Также среди продюсеров проекта - Стивен Кинг, Бриджет Карпентер и Джей Джей Абрамс.

Стивен Кинг – американский писатель, признанный "король ужаса", мистики, триллера. Родился 21 сентября 1947 года. Кинг написал более 50 романов, около 200 рассказов и повестей, получил множество престижных премий. – американский писатель, признанный "король ужаса", мистики, триллера. Родился 21 сентября 1947 года. Кинг написал более 50 романов, около 200 рассказов и повестей, получил множество престижных премий. Кинг - один из самых экранизируемых современных писателей. Среди самых известных фильмов, снятых по его произведениям, – "Сияние" Стэнли Кубрика, "Кладбище домашних животных" Мэри Лэмберт, "Мизери" Роба Райнера, "Побег из Шоушенка" и "Зеленая миля" Фрэнка Дарабонта.



Отметим, что Франко стал актером и исполнительным продюсером скандального фильма "Интервью". Комедия рассказывает о том, как два журналиста отправляются в Северную Корею, чтобы убить Ким Чен Ына.

Американской премьере картины предшествовала большая шумиха. Компания Sony, отвечающая за ленту, подверглась кибератаке. Затем хакеры начали угрожать террористическими атаками на премьере ленты. Sony решила не выпускать фильм в прокат, но затем все же вернула его в график релизов.